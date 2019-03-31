В Киеве все 1103 избирательных участка работают в штатном режиме

Однако 8 участков начали работу с опозданием.

В Киеве работают в штатном режиме все 1103 избирательных участка.

Об этом заявил руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации, координатор Городского координационного центра по решению вопросов обеспечения выполнения мероприятий, определенных избирательным законодательством, по подготовке и проведению выборов президента Украины Дмитрий Загуменный, сообщили в пресс-службе КГГА.

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«По состоянию на 9:00 в Киеве работают все избирательные участки. Первые киевляне уже осуществили волеизъявление на очередных выборах президента Украины. Участки будут работать до 20:00», - отметил Загуменный.

Он сообщил, что почти 48 тысяч граждан изменили место голосования и реализуют свое конституционное право именно в столице.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко уже проголосовал на выборах президента Украины, которые проходят сегодня, 31 марта. Мэр приехал на участок на велосипеде.

По данным столичной полиции, в Киеве восемь участков начали работу с опозданием. Правопорядок в столице обеспечивают около 6 тысяч полицейских. Каждый участок охраняют по меньшей мере два полицейских.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.

В Украине создано 199 избирательных округов. Ориентировочное количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тысяч 888. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

ЦИК зарегистрировала 2 тысячи 344 наблюдателя от иностранных и международных организаций на выборах президента.

В обеспечении общественного порядка в Украине задействованы более 135 тысяч правоохранителей.

Кампания по выборам президента Украины официально стартовала 31 декабря 2018 года.

В соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента, результаты голосования Центризбирком должен установить до 10 апреля.

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня, 31 марта, более 50% голосов, то 21 апреля должен состояться второй тур выборов, в который выйдут кандидаты, занявшие первые два места по итогам первого тура.

В случае проведения второго тура ЦИК официально должна объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года, а инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая.

Новоизбранный президент должен вступить на пост не позднее, чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.