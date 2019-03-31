цей матеріал доступний українською

В Киеве все 1103 избирательных участка работают в штатном режиме

10:34, 31 марта 2019
Выборы 2019
393 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации, координатор Городского координационного центра по решению вопросов обеспечения выполнения мероприятий, определенных избирательным законодательством, по подготовке и проведению выборов президента Украины Дмитрий Загуменный, сообщили в пресс-службе КГГА.

Читайте такжеКличко приехал голосовать на велосипеде (фото, видео)

«По состоянию на 9:00 в Киеве работают все избирательные участки. Первые киевляне уже осуществили волеизъявление на очередных выборах президента Украины. Участки будут работать до 20:00», - отметил Загуменный.

Он сообщил, что почти 48 тысяч граждан изменили место голосования и реализуют свое конституционное право именно в столице.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко уже проголосовал на выборах президента Украины, которые проходят сегодня, 31 марта. Мэр приехал на участок на велосипеде.

По данным столичной полиции, в Киеве восемь участков начали работу с опозданием. Правопорядок в столице обеспечивают около 6 тысяч полицейских. Каждый участок охраняют по меньшей мере два полицейских.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.

В Украине создано 199 избирательных округов. Ориентировочное количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тысяч 888. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

ЦИК зарегистрировала 2 тысячи 344 наблюдателя от иностранных и международных организаций на выборах президента.

В обеспечении общественного порядка в Украине задействованы более 135 тысяч правоохранителей.

Кампания по выборам президента Украины официально стартовала 31 декабря 2018 года.

В соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента, результаты голосования Центризбирком должен установить до 10 апреля.

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня, 31 марта, более 50% голосов, то 21 апреля должен состояться второй тур выборов, в который выйдут кандидаты, занявшие первые два места по итогам первого тура.

В случае проведения второго тура ЦИК официально должна объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года, а инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая.

Новоизбранный президент должен вступить на пост не позднее, чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #Киев#выборы президента Украины 2019погода в Киеве