Гнап не подавал заявления о снятии кандидатуры с выборов - ЦИК

Ранее Гнап заявил о готовности снять кандидатуру с выборов в пользу Анатолия Гриценко.

В Центральной избирательной комиссии нет заявления от журналиста Дмитрия Гнапа об отказе от баллотирования на президентских выборах.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

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По его данным, ЦИК официально зарегистрировала кандидатами на пост президента 44 человека. После этого Комиссия отменила регистрацию Андрея Садового кандидатом в президенты Украины. И на данный момент в ЦИК есть только одно заявление - от Сергея Кривоноса.

"На это время в ЦИК находится еще одно заявление об отказе от баллотирования. Очевидно, вскоре ЦИК будет рассматривать его в режиме заседания. Это заявление от уполномоченного представителя кандидата на пост президента г-на Кривоноса", - отметил Хивренко.

Также в ЦИК сообщили, что по состоянию на 10:30 сегодня ни одного заявления в ЦИК не поступало.

Напомним, в пятницу, 1 марта, кандидат в президенты Андрей Садовый снял свою кандидатуру. Садовый решил отказаться от участия в выборах в пользу кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко. Впоследствии Садовый рассказал, что встречался с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в Киеве. Мэр Львова уверяет, что говорил с Зеленским о будущем Украины. При этом Зеленский ему ничего не предлагал и не просил о поддержке.

Позже стало известно, что кандидат на пост президента Украины от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также снимает свою кандидатуру в пользу кандидата в президенты Анатолия Гриценко.