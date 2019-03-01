Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко

Садовый - первый из 44 кандидатов, принявший решение снять свою кандидатуру на этих выборах.

Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.

Об этом решении объявил сам политик. Садовый сослался на данные социологических исследований. Согласно данным опроса, его рейтинг вдвое ниже, чем у Анатолия Гриценко.

«Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко», - заявил Садовый.

У Гриценко с декабря по февраль наблюдается незначительное укрепление ядра с 2,9% до 4,6% с сохранением показателей резерва на уровне 5,1 – 5,8% и потенциала на уровне – 9,8 – 9,4%. Вместе с тем у Садового укрепление ядра сдвинулось с 0,5% в январе до 2% в феврале.

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Садовый добавил, что подпишет с Гриценко на следующей неделе публичное соглашение.

«Это не безусловная поддержка. Мы в начале следующей недели подпишем публичное соглашение. И там, в том соглашении, будут очень важны принципы. Принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы относительно оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Я думаю, это важно для нас всех», - добавил Садовый.

Отметим, что Садовый - первый из 44 кандидатов, принявший решение снять свою кандидатуру на этих выборах. Денежный залог в размере 2,5 миллионов гривень ему возвращен не будет.

Вопрос объединения кандидатов поднимался с минувшего года, задолго до официального старта избирательной кампании. По прогнозам экспертов, у Гриценко хороший шанс победить на выборах при условии объединения с Садовым.

Напомним, согласно результатам исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, если кандидаты в президенты Садовый и Гриценко объединятся, то последнего в качестве единого кандидата готовы поддержать 15,6%.