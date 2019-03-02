Партия "Сила людей" поддержала Гнапа в решении о снятии его кандидатуры с выборов

Ранее Гнап публично обязался сняться с выборов, если появится единый кандидат от демократических сил, которым стал Анатолий Гриценко.

Политическая партия «Сила людей» поддержала решение Дмитрия Гнапа о снятии его кандидатуры с президентской гонки.

Об этом Гнап написал в Facebook. «Съезд партии «Сила людей» сегодня призвал меня сняться с президентской гонки», - написал он.

Гнап напомнил, что ранее публично обязался снять свою кандидатуру с выборов, если появится единый кандидат от демократических сил, которым стал лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко.

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«Я не сторонник или фанат Гриценко. Я его раньше жестко критиковал в своих материалах. Но политика - это о том, чтобы принимать решения. Ну или не принимать, и просто сидеть на диване, заливая Фейсбук критикой. Поэтому, дав публичное обязательство поддержать единого кандидата от демократических сил, я выполню его. И снимусь в его пользу», - добавил Гнап.