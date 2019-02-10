В Одессе облили краской билборды одного из кандидатов в президенты (фото)

Имя кандидата, агитацию которого повредили неизвестные, в полиции не уточнили.

Одесские правоохранители проводят проверку по факту повреждения рекламных щитов одного из кандидатов в Президенты Украины. Читайте такжеИзбиение активистов на Контрактовой площади: за дело возьмутся следователи ГБР Как сообщается на сайте НацполицииОдесской области, об испорченных краской билбордах правоохранителям одно за другим поступили два сообщения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации указанного события. Имя кандидата, агитацию которого повредили неизвестные, в полиции не уточнили. Ранее Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Верховную Раду усилить ответственность за нарушение избирательного законодательства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter