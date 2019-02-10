В Одессе облили краской билборды одного из кандидатов в президенты (фото)
10:00, 10 февраля 2019Выборы 2019
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Имя кандидата, агитацию которого повредили неизвестные, в полиции не уточнили.
Одесская полиция ищет неизвестных, которые повредили билборды с предвыборной агитацией / УНИАН
Одесские правоохранители проводят проверку по факту повреждения рекламных щитов одного из кандидатов в Президенты Украины.
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Как сообщается на сайте НацполицииОдесской области, об испорченных краской билбордах правоохранителям одно за другим поступили два сообщения.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Решается вопрос о правовой квалификации указанного события.
Отдел коммуникации полиции Одесской области
Имя кандидата, агитацию которого повредили неизвестные, в полиции не уточнили.
Ранее Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Верховную Раду усилить ответственность за нарушение избирательного законодательства.
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