Аваков призвал Раду усилить ответственность за нарушение избирательного законодательства

Министр призвал принять законопроект, которым предлагается лишать свободы до 2 лет, в частности, за незаконное использование, вбрасывание бюллетеней.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Верховную Раду усилить ответственность за нарушение избирательного законодательства.

Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, во время годовой итоговой коллегии МВД он отметил, что работа над законопроектом об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства продолжалась почти два года.

«Основными нововведениями этого закона является необратимость наказания за преступления против избирательных прав граждан и декриминализация отдельных мелких нарушений, которые не влияют на общий результат избирательного процесса. Законопроект также предусматривает усиление возможности противодействия подкупу избирателей и фальсификации результатов голосования», - сказал Аваков.

«Я надеюсь, что в начале избирательной кампании парламентарии смогут рассмотреть этот законопроект и принять в целом», - добавил он.

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В Департаменте напомнили, что 11 апреля 2018 года правительство поддержало разработанный МВД и гражданской сетью «ОПОРА» законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Проектом закона предлагается лишать свободы до 2 лет по следующим статьям Уголовного кодекса: ч .1 ст. 158-1 - за незаконное использование, вбрасывание бюллетеней; ч. 1 ст. 159 - нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем; ч 1. ст. 160 - получение избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права и т.п.

За предоставление избирателям неправомерной выгоды, косвенный подкуп избирателей, фальсификацию документации предлагается лишать свободы до 6 лет. Действующий Уголовный кодекс предусматривает максимальную санкцию за предложение избирателю неправомерной выгоды в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Законопроектом предоставляется право правоохранителям осуществлять негласные следственные действия и собирать необходимые доказательства для привлечения к ответственности недобросовестных участников в предвыборной борьбе.