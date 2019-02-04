Порошенко возглавляет антирейтинг политиков – соцопрос

Половина опрошенных не проголосовали бы за Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах.

Антирейтинг политиков возглавляет действующий президент Петр Порошенко.

Таковы результаты совместного опроса Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. А. Яременко», компании «Инфо Сапиенс» и Социологической группы «Рейтинг».

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Половина опрошенных не проголосовали бы за Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах. За Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса почти 30% опрошенных, за Юрия Бойко и Арсения Яценюка – около четверти, Олега Ляшко – каждый пятый.

Справка. Выборка социологического исследования составляет 10 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 1,0%. Сроки проведения: 19 – 30 января 2019 года.