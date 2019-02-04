Зеленский возглавляет президентский рейтинг и существенно опережает Порошенко – социологи

Владимира Зеленского готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании.

Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский.

Таковы результаты совместного опроса Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. А. Яременко», компании «Инфо Сапиенс» и Социологической группы «Рейтинг».

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Согласно исследованию, Зеленского готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании. Юлию Тимошенко поддерживают 19,2% опрошенных, Петра Порошенко – 14,8%, Юрия Бойко – 10,4%, Анатолия Гриценко – 8,4%, Олега Ляшко – 6,5%, Евгения Мураева – 3,4%, Андрея Садового – 2,4%, Александра Шевченко – 2,2%.

Рейтинг других кандидатов – менее 2%.

Справка. Выборка социологического исследования составляет 10 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 1,0%. Сроки проведения: 19 – 30 января 2019 года.