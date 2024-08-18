Харрис обещала продолжать политику Джо Байдена в отношении Украины и НАТО.

Вице-президент Камала Харрис, сменившая президента Джо Байдена на позиции кандидата в президенты на предстоящих выборах в США, обещает продолжить многое из того, что делал Байденв случае своей победы. Ее конкурент, бывший президент Дональд Трамп, со своей стороны, также горит желанием вернуться в Белый дом и проводить свою политику.

Как пишет AFP, нет сомнений, что тот, кто победит на выборах в ноябре, будет стремиться сформировать ландшафт американской жизни и политики способами, совершенно отличными от оппонента. Почти по всем ключевым вопросам политика каждого из кандидатов уже четко определена, в частности, это касается обязательства поддерживать Украину и отношения к членству в НАТО.

Позиция Камалы Харрис

Вице-президент еще не уточнила, чем ее позиция по войне России с Украиной может отличаться от позиции Байдена, однако высказала одобрение усилиям президента по восстановлению альянсов, разрушенных Трампом, в частности НАТО.

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Администрация Байдена пообещала непрекращающуюся поддержку Украины против вторжения России. Правительство направило Украине десятки миллиардов долларов военной и другой помощи, и утверждает, что продолжение помощи США имеет решающее значение. При этом Харрис ранее заявляла, что было бы глупо рисковать глобальными альянсами, которые создали США, и осуждала "жестокость" Путина.

Позиция Дональда Трампа

В свою очередь Трамп неоднократно высказывал несогласие с помощью США Украине и заявлял, что продолжит "фундаментально переоценивать" миссию и цель альянса НАТО в случае своей победы на выборах.

Кроме того, он утверждал, что сможет положить конец войне в Украине до своей инаугурации, усадив обе стороны за стол переговоров. При этом его подход зависит от того, что Украина отдаст хотя бы часть своей оккупированной Россией территории в обмен на прекращение огня.

Что касается НАТО, то он годами нападал на страны-члены за невыполнение согласованных показателей военных расходов. В этом году он заявил, что не только откажется защищать страны, которые не достигают этих показателей, но и "будет поощрять" Россию "делать все, что она захочет" со странами, которые "нарушают обязательства".

Выборы в США и Украина

Издание The Telegraph пишет, что кандидат в президенты США Камала Харрис имеет довольно упрощенное понимание войны в Украине. Кроме того она, вероятно, имеет личный конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз заговорил о мирном соглашении между Украиной и Россией, пообещав закончить войну еще до того, как примет присягу.. По его словам, его оппонентка Камала Харрис будет "продолжать" войну, вкладывая деньги американских налогоплательщиков в Украину, а ее бездействие втянет мир в глобальную войну, в которой погибнут миллионы людей.

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