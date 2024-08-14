Вероятной причиной эксперты считают то, что до сих пор ее обязанности были мало связаны с внешней политикой.

Действующий вице-президент США Камала Харрис, вероятно, имеет довольно упрощенное понимание войны в Украине. Кроме того у нее, вероятно, личный конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Telegraph.

В конце июля авторитетный журнал Time со ссылкой на экс-министра обороны Алексея Резникова писал, что за несколько дней до российского вторжения в Украину Харрис и Зеленский поспорили на Мюнхенской конференции по безопасности о том, как удержать Россию от агрессии.

Якобы Зеленский, обращаясь к Харрис, просил США ввести превентивные санкции против России, чтобы удержать ее от вторжения. Зато Харрис якобы настаивала, что нельзя наказывать за преступление, которого еще не произошло, и просила Зеленского публично заявить о неизбежности российского вторжения.

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"Зеленский четко спросил Камалу Харрис: "Вы хотите, чтобы я это признал, но что это вам даст? Если я признаю это здесь, в этом разговоре, вы введете санкции?" И ответа не получил", - писал Time об этом споре.

Хотя Харрис никогда не была в Украине, она шесть раз встречалась с Зеленским как вице-президент США. Кроме того она отвечала за выделение Украине 1,5 миллиарда долларов на поддержку энергетической инфраструктуры и другую гуманитарную помощь.

"Удивительно, но учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и уверенным в вопросах Украины, чем Харрис. Она упустила несколько возможностей, чтобы наладить приличные отношения с Зеленским, и ее неуверенное решение кризиса не предвещает ничего хорошего, если она выиграет президентство", - заявил бывший помощник Байдена на условиях анонимности.

В целом Камала Харрис не часто упоминала Украину в публичных речах, а когда делала это, то давала повод для обвинений в своей некомпетентности в отношении этого конфликта. Американский аналитик Даг Бендоу отмечает, что Харрис на самом деле никогда не была глубоко вовлечена в вопросы внешней политики США в целом и относительно войны в Украине в частности.

"Ее понимание, вероятно, ограничивается поверхностными разговорами, высказанными ей, когда она путешествовала в Европу... есть мало доказательств того, что она сильно интересуется этими вопросами или знает о них. Дело не в том, что она не способна получить более глубокое понимание. Скорее, у нее было немного причин или возможностей для этого", - говорит он.

Вместе с тем американские аналитики склонны полагать, что в случае своей победы на выборах президента Камала Харрис в целом продолжит ту внешнюю политику, которую вела администрация Байдена. Со всеми ее недостатками в вопросах более решительной поддержки Украины. При этом Харрис больше сосредоточится на внутренней политике, тогда как Байден был достаточно активным на международной арене.

Доктор Джеймс Карафано, сотрудник консервативного аналитического центра Heritage Foundation и подполковник армии США в отставке, считает, что привлекательная личность Зеленского поможет этому дуэту наладить отношения в случае победы Харрис на выборах.

"Камала Харрис не развила никаких близких международных отношений, о которых я знаю, и это будет трудно для нее, если ее изберут президентом. Но Зеленский постоянно демонстрировал способность работать с широким кругом лидеров, и он, безусловно, нашел бы способ конструктивно работать с ее командой", - сказал аналитик.

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Как писал УНИАН, в глазах американских избирателей Камала Харрис имеет очевидное преимущество над Дональдом Трампом по нескольким лидерским качествам. В частности, избиратели считают, что Харрис больше соответствует нормам демократии, а также она является более дисциплинированной. Кроме того, они считают ее более честной, чем Трамп, а также отмечают, что она беспокоится об обычном населении.

Также мы рассказывали, что Трамп обвинил Байдена во вторжении РФ в Украину. Сам же похвастался тем, что сдерживал Путина от нападения на Украину, а в случае победы на выборах обещает начать диалог с российским диктатором.

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