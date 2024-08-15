Стремясь удержать вопрос Украины за пределами предвыборной кампании, команда Байдена фактически позволила Трампу сформировать нарратив вокруг любого будущего мирного соглашения.

Камала Харрис уже официально является кандидатом в президенты США от Демократической партии. В случае ее победы, в "наследство" от действующего лидера Джо Байдена она получит один из самых сложных вопросов во внешней политике Штатов – войну РФ против Украины.

Многие из демократов утверждают, что в украинской политике действующего президента США Джо Байдена нет ничего принципиально неправильного. Напротив, его советники и сторонники объясняют, что он остается верным своей первоначальной цели – поддерживать Украину столько, сколько потребуется, избегая при этом прямого конфликта с Россией. Однако верность стратегии не гарантирует ее успеха. И хотя Байдену удалось возглавить широкую международную коалицию в поддержку Украины, глядя на ситуацию на поле боя, границы этого осторожного подхода сейчас становятся очевидными. Несмотря трансграничное вторжение в Россию, Киев теряет позиции, как в прямом, так и в переносном смысле, пишет в колонке для Politico генеральный директор международной политической консалтинговой фирмы Rasmussen Global Фабрис Потье.

"Таким образом, продолжение балансирования Байдена означает, что приближается момент провала – до или после мучительного мирного соглашения с Россией, которая все еще стремится подорвать суверенную и независимую Украину. Еще одним неоптимальным результатом осторожной доктрины Байдена является то, что политика США в отношении Украины все чаще диктуется из лагеря бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-о-Лаго, а не из самого Вашингтона. Именно Трамп сорвал и затянул голосование в Конгрессе США по предоставлению дополнительной помощи Украине. И сейчас именно Трамп и его советники снова руководят разговором о том, как и когда должна закончиться война", – говорится в материале.

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Потье отмечает, что пытаясь вывести вопрос Украины за рамки предвыборной кампании, команда Байдена, по сути, позволила Трампу формировать нарратив вокруг любого будущего мирного соглашения.

"Итак, теперь, когда номинация Харрис обеспечена, демократы должны восстановить свой контроль над американской политикой в отношении Украины – политикой, которая для достижения успеха должна четко дать понять, что эта война будет доведена до благоприятного завершения только с помощью силы", – пишет он.

Например, по мнению автора колонки, Харрис должна продемонстрировать свою готовность снять последние предостережения относительно использования западных вооружений большой дальности против военных целей на территории России, а также относительно развертывания в Украине инструкторов из стран-членов НАТО.

До сих пор нерешительность Байдена позволяла России эскалацию конфликта с ограниченными затратами. Харрис, со своей стороны, должна показать, что она не позволит российскому диктатору Владимиру Путину определять условия войны. С этой целью она могла бы предложить новый подход, в рамках которого страны НАТО, желающие сделать больше, могли бы это сделать.

Например, она могла бы заявить о поддержке со стороны США союзников, которые сбивают российские ракеты или беспилотники в непосредственной близости от своей территории в качестве самообороны – шаг, который не означал бы прямого вмешательства НАТО в конфликт, но который позволил бы отойти от узкого толкования Байденом интересов НАТО и роли Альянса в поддержке Украины.

Новый план Харрис мог бы также решить большую проблему среди республиканцев, которые считают, что европейцы все еще делают слишком мало [в поддержке Украины]. Снятие этих ограничительных оговорок и демонстрация поддержки со стороны США откроет путь для более прогрессивных европейских союзников – таких как Франция, Великобритания, страны Скандинавии, Чехия, Румыния и Польша – к более взвешенным рискам в поддержке Украины.

"Мы переживаем критический момент, который требует нового подхода. Украине необходимо укрепить свои позиции перед любыми возможными мирными переговорами, в то время как Трамп неправдоподобно пообещал закончить войну за один день. На фоне всего этого Харрис могла бы начать определять свою собственную, более реалистичную стратегическую сделку – план, который должен продемонстрировать, что Украина и ее европейские союзники могут обеспечить основную часть сил, необходимых для защиты Украины, а США предоставят меньшую, но все же необходимую долю", – предложил Потье.

Например, Харрис могла бы заявить, что если Европа активизируется и разработает надежный план оборонных инвестиций и готовности к защите Украины на следующие пять лет, то США поддержат предоставление Украине приглашения к вступлению в НАТО.

"Некоторые в Демократической партии не согласятся с таким подходом, утверждая, что сейчас пришло время не привлекать лишнего внимания к Украине – в конце концов, именно такой линии придерживались в течение всей весны, накануне саммита НАТО. Но такой подход не только не принес партии никаких положительных результатов на выборах, но и позволил Трампу захватить нарратив об Украине, дав Путину время для укрепления своих позиций на поле боя. По мере того, как мы приближаемся к мирным переговорам, Харрис имеет шанс укрепить позиции Украины и показать, что европейские союзники сделают основную часть тяжелой работы. И это было бы хорошо не только для Украины, но и для ее шансов на победу в Белом доме", – резюмирует Фабрис Потье.

Выборы в США и Украина

Издание The Telegraph пишет, что кандидат в президенты США Камала Харрис имеет довольно упрощенное понимание войны в Украине. Кроме того она, вероятно, имеет личный конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз заговорил о мирном соглашении между Украиной и Россией. По его словам, его оппонентка Камала Харрис будет "продолжать" войну, вкладывая деньги американских налогоплательщиков в Украину, а ее бездействие втянет мир в глобальную войну, в которой погибнут миллионы людей.

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