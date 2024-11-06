По словам Марко Рубио, одной из первоочередных задач администрации Трампа является борьба с российской гибридной войной.

С победой Дональда Трампа на президентских выборах США вступают в период "прагматичной внешней политики". Об этом в эфире CNN сказал сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

По его словам, США должны быть "очень прагматичными и мудрыми в том, как мы инвестируем за границу, что мы делаем, как мы подходим к вещам".

Издание The Hill пишет, что соответствующие комментарии со стороны Рубио прозвучали на фоне сближения России, Северной Кореи, Ирана и Китая.

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"Комментарии Рубио служат ранним окном в то, как республиканцы, которые возьмут контроль над Сенатом в январе, определят приоритетность внешнеполитических угроз во второй администрации Трампа и на фоне тревоги среди союзников Америки в Европе и Азии, что США под руководством Трампа отступят от своих лидерских позиций на международной арене в противостоянии противникам", - пишет СМИ.

Сенатор не ответил на вопрос о том, что Москва стоит за заговором, направленным на отправку взрывных устройств по авиапочте, но сказал, что одной из первоочередных задач администрации Трампа является борьба с российской гибридной войной, которая происходит на территории Европы и НАТО:

"Мы знаем, что россияне участвовали в попытках диверсионных операций по всей Европе, чтобы нанести ущерб европейским странам, которые помогают Украине, и я думаю, что это сфера, на которой мы должны сосредоточиться, и которую администрация Трампа сделает приоритетом".

Победа Трампа на президентских выборах в США

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Политик победил в Висконсине, тем самым набрав 277 голосов выборщиков, при этом для победы необходимо меньше.

Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Его конкурентка Камала Харрис получила 224 голосов выборщиков и потеряла шансы на победу.

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