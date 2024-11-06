Большая часть людей уверена, что республиканцу не удастся положить конец этой войне за 90 дней.

6 ноября республиканец Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Одним из его самых популярных заявлений были слова о скором прекращении войны в Украине после вступления в должность. Это сподвигло сразу нескольких крупных букмекеров открыть прием ставок на то, сможет ли Трамп добиться этой цели.

На платформе Polymarket появилась возможность сделать ставку на то, закончит ли Трамп войну в Украине за 3 месяца. Она завершится 20 апреля 2025 года.

По состоянию на 6 ноября 16:40 по киевскому времени средний процент людей, которые сделали ставку "за" составлял 37%, против 63% тех, кто считает, что Трамп не сможет завершить войну в Украине за этот срок.

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Также на платформе предлагается сделать ставки на то, уйдет ли нынешний президент США Джо Байден в отставку в ноябре или сколько постов Трамп сделает в соцсети Twitter/X с 1 по 8 ноября.

Победа Трампа на выборах - последние новости

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз должен выработать новую стратегию действий в отношении Украины после победы Дональда Трампа на выборах. Он считает, что победа республиканцев в Штатах ставит на повестку дня для европейских лидеров вопрос о способности Европы самостоятельно продолжать военную и финансовую помощь Украине.

Кроме того, директор аналитического центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук оценила, какой будет политика США по войне в Украине после победы Трампа. По ее словам, новый президент не хочет капитуляции нашей страны.

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