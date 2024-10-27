Помощь США Киеву так же может прекратиться в случае победы Харрис.

Победа бывшего президента США Дональда Трампа на нынешних выборах главы Белого дома может привести к консолидации правителем России Владимиром Путиным власти в Украине. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Издание отмечает, что выборы в США знаменуют переломный момент для Украины. Официальные лица в Киеве и в Европе обеспокоены тем, что победа Трампа может привести к тому, что Украина будет вынуждена пойти на "болезненное урегулирование".

"Хотя президент Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, суровая реальность заключается в том, что его истощенная армия сильно зависит от помощи США. ... Если Трамп, который заявил, что хотел бы "урегулировать" конфликт еще до вступления в должность, будет избран и выполнит свои угрозы прекратить поддержку, варианты для Украины резко сузятся. Но даже если Камала Харрис победит, США, вероятно, будет трудно получить значительную финансовую поддержку через Конгресс", - цитирует СМИ неназванных западных официальных лиц.

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Издание напоминает, что Киев уже почувствовал, как может выглядеть ослабление поддержки - так, внутренняя борьба в США задержала утверждение многомиллиардного пакета помощи на шесть месяцев, нанеся удар по Украине, которой не хватает боеприпасов и рабочей силы. Москва же продолжает свои атаки на энергетическую и критически важную инфраструктуру страны, которая, по опасениям Киева, приведет к массовым отключениям электроэнергии и перебоям в отоплении с наступлением холодного времени года.

"Кроме господства в воздухе, Россия сохраняет значительное преимущество над Украиной в боеприпасах. ее количество преобладает в соотношении три к одному. ... Согласно оценкам украинской и южнокорейской разведок, Москва также усилила свои силы тысячами северокорейских военных", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что официальные лица США обеспокоены, но настроены менее пессимистично, чем другие союзники, относительно ситуации на поле боя. Так, недавно высокопоставленные чиновники США заявили, что ожидают, что Украина сможет удержать территорию в Курской области России по крайней мере несколько месяцев, указав, что Киев видит более стабильные поставки боеприпасов:

"Этого может хватить Украине, чтобы удержать рубеж, но может быть недостаточно для победы".

По данным источников издания, Украина будет стремиться продолжать продвижение в Курской области с целью влияния на общественное мнение в России.

"Россия сохранит инициативу, не учитывая потерь, и будет использовать свои возможные локальные успехи на поле боя, чтобы давить на Украину внутри страны и давить на наших партнеров. Модель, по которой Запад обеспечивает боеприпасами, а Украина - живой силой, может больше не работать. Хотя США всегда заявляли, что американских войск на земле не будет, мы приближаемся к моменту, когда такая потребность может возникнуть у наших партнеров, поскольку украинские ресурсы не безграничны", - сказал исследователь киевского Национального института проблем безопасности Николай Белесков.

Выборы президента США - последние новости

Среди представителей Республиканской партии США произошел раскол из-за "фашизма" Трампа. Как пишет Politico, в фашизме экс-президента обвинил бывший руководитель его администрации Джон Келли. Обвинения поддержали и другие республиканцы.

Также УНИАН писал, что Трамп тайно передал Путину дефицитные тесты на COVID в начале пандемии. В то время эти тесты были дефицитом даже в США.

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