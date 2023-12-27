Автомобили с традиционными бензиновыми двигателями стали наиболее популярными на украинском рынке новых легковушек.

Автомобили с традиционными бензиновыми двигателями стали наиболее популярными на украинском рынке новых легковушек. Об этом сообщает "Укравтопром".

Так, за одиннадцать месяцев с начала года в Украине было реализовано 25,8 тысяч авто с традиционными бензиновыми двигателями, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом автомобили, оборудованные традиционными бензиновыми двигателями, стали наиболее популярными на украинском рынке новых легковушек.

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Наибольшим спросом среди легковушек с бензиновыми двигателями в этом году пользовались:

1. Renault Duster - 2028 авто;

2. Mazda CX5 – 1506;

3. Suzuki Vitara – 1199;

4. Hyundai Tucson – 1051;

5. Škoda Octavia – 1009;

6. Toyota Corolla – 979;

7. Toyota RAV-4 – 975;

8. Kia Sportage – 928;

9. Škoda Karoq – 817;

10. Suzuki SX4 – 656.

Украинский рынок автомобилей

Украинцы из-за блокирования границы в ноябре покупали меньше новых авто. Самой популярной маркой на рынке новых авто тогда стала Toyota.

При этом украинцы купили рекордное количество импортируемых подержанных авто - более 21,7 тысяч. Такое пополнение автопарка страны подержанными авто стало крупнейшим за последние 16 месяцев.

Также в ноябре украинцы приобрели более 4 тысяч электромобилей. Таким образом относительно прошлогоднего ноября спрос на электромобили вырос почти втрое.

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