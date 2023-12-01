Самой популярной маркой на рынке новых авто остается Toyota.

В ноябре украинцы приобрели около 5,4 тысячи новых легковых авто, что по сравнению с октябрем 2023 года меньше на 6%. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года рынок увеличился на 74%.

"Очевидно повлияло блокирование границы польскими перевозчиками, из-за чего сроки доставки машин в Украину увеличились, соответственно и ожидания авто потребителями", - говорится в сообщении "Укравтопром"

Отмечается, что самой популярной маркой на рынке новых авто остается Toyota. За месяц было зарегистрировано 854 новых авто этой японской марки. Относительно октября текущего года, продажи новых авто Toyota уменьшились на 8%, но выросли на 22% по сравнению с ноябрем 2022 года.

Видео дня

Второе место занимает Skoda – 517 авто, что на 8% больше октября и на 90% больше к ноябрю 2022 года. Замыкает тройку лидеров Volkswagen - 476 авто, что на 17% меньше октября и на 266% больше ноября прошлого года.

Также в ТОП-10 месяца попали: Renault - 383 авто; Nissan - 309 авто; BMW - 253 авто; Mercedez-Benz - 222 авто; Mazda - 189 авто; Suzuki - 180 авто; Citroen - 178 авто.

При этом титул бестселлера месяца получил кроссовер Renault Duster. В течение месяца свои первые номерные знаки получили 355 авто этой модели.

Всего за 11 месяцев 2023 года украинцы приобрели 55 тысяч новых легковых авто, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Украинский рынок автомобилей

В октябре украинцы купили более 1300 легковых авто, которые были ввезены из Китая. Таким образом автомобили китайского происхождения охватили 15% Октябрьского рынка новых легковушек.

Также в течение октября украинцы приобрели более 3 тысяч подержанных легковушек, которые были изготовлены в США. Это составляет 14% от всех подержанных авто в октябре.

Вас также могут заинтересовать новости: