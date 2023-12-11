В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Как сообщает "Укравтопром", относительно прошлогоднего ноября спрос на электромобили вырос почти втрое. Однако, по сравнению с октябрем 2023 года рынок уменьшился на 4%.
Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковушки - 4239 авто. Из них 827 новых и 3412 подержанных.
Топ-5 новых электромобилей на рынке в ноябре 2023 года:
- Volkswagen ID.4 - 297 авто.
- Toyota BZ4X - 64.
- BYD Song - 55.
- Honda eNS1 - 50.
- Volkswagen ID.6 - 48.
Топ-5 месяца подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf - 515.
- Tesla Model3 - 385.
- Volkswagen е-Golf - 355.
- Tesla Model Y - 284.
- Audi E-Tron - 201.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 33 тысячи электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
К тому же, в регистрациях автомобилей на аккумуляторных источниках питания увеличилась доля новых машин - с 17% до 20%.
Украинский рынок автомобилей - последние новости
В течение ноября украинцы купили около 5,4 тысяч новых легковушек. Самой популярной маркой на рынке новых авто стала Toyota.
В ноябре украинцы приобрели более 21,7 тысяч подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы. Таким образом прошлогоднее пополнение автопарка подержанными авто стало крупнейшим за последние 16 месяцев в Украине.