Всего с начала года украинцы купили 33 тысячи электромобилей, что в почти три раза больше, чем за прошлый год.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Как сообщает "Укравтопром", относительно прошлогоднего ноября спрос на электромобили вырос почти втрое. Однако, по сравнению с октябрем 2023 года рынок уменьшился на 4%.

Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковушки - 4239 авто. Из них 827 новых и 3412 подержанных.

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Топ-5 новых электромобилей на рынке в ноябре 2023 года:

Volkswagen ID.4 - 297 авто. Toyota BZ4X - 64. BYD Song - 55. Honda eNS1 - 50. Volkswagen ID.6 - 48.

Топ-5 месяца подержанных электромобилей:

Nissan Leaf - 515. Tesla Model3 - 385. Volkswagen е-Golf - 355. Tesla Model Y - 284. Audi E-Tron - 201.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 33 тысячи электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К тому же, в регистрациях автомобилей на аккумуляторных источниках питания увеличилась доля новых машин - с 17% до 20%.

Украинский рынок автомобилей - последние новости

В течение ноября украинцы купили около 5,4 тысяч новых легковушек. Самой популярной маркой на рынке новых авто стала Toyota.

В ноябре украинцы приобрели более 21,7 тысяч подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы. Таким образом прошлогоднее пополнение автопарка подержанными авто стало крупнейшим за последние 16 месяцев в Украине.

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