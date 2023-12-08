Средний возраст подержанных машин, которые в ноябре перешли на украинские номера, составляет 9 лет.

В течение ноября украинцы купили более чем 21,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы.

Как сообщает "Укравтопром", прошлогоднее пополнение автопарка страны подержанными авто стало крупнейшим за последние 16 месяцев.

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 3%. Относительно показателя ноября прошлого года спрос на импортируемые авто с пробегом вырос на 46%.

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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%. Далее идут дизельные – 31%; электромобили – 16%; авто с ГБО – 6%; гибриды – 3%.

Топ-10 самых популярных моделей месяца:

Volkswagen Golf – 1511 авто;

Renault Megane – 1261 ед.;

Škoda Octavia – 894 ед.;

Volkswagen Passat – 728 ед.;

Nissan Leaf – 515 ед.;

Volkswagen Tiguan – 466 ед.;

Audi A4 – 421 ед.;

Nissan Qashqai – 419 ед.;

Ford Focus – 403 ед.;

Audi Q5 – 399.

Средний возраст подержанных машин, которые в ноябре перешли на украинские номера, составляет 9 лет.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 191 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, что в 3,5 раза больше реализации новых авто за тот же период", – говорится в сообщении.

Украинский рынок автомобилей

В ноябре украинцы купили около 5,4 тысяч новых легковых авто. По сравнению с октябрем 2023 года это количество меньше на 6%. Самой популярной маркой на рынке новых авто стала Toyota.

Позже стало известно, что всего с начала этого года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнило более 10,1 тысяч новых машин. Это на 71% больше аналогичного периода прошлого года.

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