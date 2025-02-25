Авиакомпания намерена открыть базы в Киеве и Львове в течение 12 месяцев после возвращения.

Популярный лоукостер Ryanair может обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год в Украине в течение года или двух после возобновления полетов. Только из Польши намерены запустить до восьми маршрутов.

Издание Reuters пишет, что президент США Дональд Трамп пообещал, что война в Украине скоро закончится, поэтому авиакомпании планируют свое возвращение в украинское небо, чтобы извлечь выгоду из возобновления полетов.

"У нас есть два миллиона мест в течение шести недель после возобновления полетов, а затем мы откроем базы в Киеве и Львове в течение 12 месяцев, и тогда мы сможем увеличить число пассажиров с двух до пяти миллионов в течение года или двух", - рассказал генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

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По его словам, возвращение в другие аэропорты Украины может занять больше времени из-за большого ущерба, нанесенного войной. Он отметил, что авиакомпания намерена запустить от шести до восьми маршрутов в Украину из Польши.

При этом О'Лири указал, что этим летом Ryanair запустит 24 новых маршрута из Польши, но он ожидает роста тарифов на 4-6% в этом году.

"Тарифы вырастут на 4-6% в этом году, так что вы все еще будете путешествовать по чуть более низким ценам, чем летом 2023 года, но они будут немного выше, чем в 2024 году", - объяснил О'Лири.

Возвращение авиакомпаний в Украину - главные новости

Генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил, что крупнейший лоукостер Европы разрабатывает план по возобновлению полетов в Украину. Самолеты авиаперевозчика снова начнут летать в украинские города в течение двух месяцев после официального завершения войны.

Позже главный исполнительный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил, что авиакомпания также готовится к возвращению в Украину.

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