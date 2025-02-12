До войны в 2021 году авиакомпания занимала 3-е место на украинском рынке.

Лоукостер Wizz Air, который недавно запустил из Бухареста новые рейсы на Канары, намерен возобновить полеты в Украину вскоре после объявления о прекращении огня. Компания вернет около 30 маршрутов в течение шести недель.

"У нас есть твердый план по возобновлению полетов в Украину, я думаю, что это может произойти в любой момент", - рассказал главный исполнительный директор компании Йожеф Варади в комментарии агентству Reuters. "Как только будет объявлено о прекращении огня, тогда мы рассмотрим возможность перезапуска".

По его словам, по оценкам Агентства авиационной безопасности Европейского союза, для безопасного восстановления воздушного пространства Украины потребуется от шести до восьми недель, и Wizz Air готовится.

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При этом он указал, что в течение шести месяцев после окончания войны лоукостер возобновит работу баз в Киеве и Львове.

До войны в 2021 году авиакомпания занимала 3-е место на украинском рынке с долей 10,1%.

Генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил, что крупнейший лоукостер Европы разрабатывает план по возобновлению полетов в Украину. Самолеты авиаперевозчика снова начнут летать в украинские города в течение двух месяцев после официального завершения войны.

Ryanair планирует открыть 24 маршрута в и из Киева и Львова.

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