На возобновление полетов понадобится от 4 до 6 недель.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair разрабатывает план по возобновлению полетов в Украину. Самолеты авиаперевозчика снова начнут летать в украинские города в течение двух месяцев после лфициального завершения войны.

Генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью The Telegraph сообщил, что на возобновление полетов понадобится от 4 до 6 недель.

"Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одним из обещаний, которое Трамп сможет осуществить, будет скорое разрешение вопроса о незаконном вторжении России в Украину", – заявил О'Лири.

Видео дня

По его словам, Ryanair планирует открыть 24 маршрута в и из Киева и Львова.

"В конечном итоге потребуется некое прекращение огня, поскольку EASA никому не позволит летать туда, пока не получит определенной уверенности в том, что там не будут летать ракеты", – объяснил гендиректор Ryanair.

При этом О'Лири указал, что в Одессу и Херсон компания пока что не планирует летать.

Возобновление авиасообщения в Украине - последние новости

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого изучает пути для возобновления рейсов гражданской авиации во время военного положения. В частности, изучается возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в этом году в Украине "однозначно" начнут работать несколько аэропортов. По его словам, для этого есть "технические и другие возможности", но "должно быть политическое решение".

Вас также могут заинтересовать новости: