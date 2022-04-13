Airbus призывает Запад не отказываться от российского титана.

На фоне полномасштабного военного вторжения Росии на территорию независимой Украины производитель самолетов Airbus призвал Запад отказаться от идеи блокирования импорта титана из РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Airbus заявляет о том, что подобные санкции нанесут ущерб западному производству, однако при этом слабо навредят российской экономике.

Как заявил генеральный директор Гуллом Фори, расширение санкций, введенных после вторжения России в Украину в отношении титана, широко используемого в аэрокосмической отрасли, нецелесообразно.

В компании отметили, что сейчас Airbus ускоряет поиск альтернативных нероссийских поставок в долгосрочной перспективе. Пока потребности производителя покрываются за счет запасов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения российской армии в Украину компания Boeing приостановила закупку титана в России.

Вас также могут заинтересовать новости:

В Черноморске Одесской области прозвучал взрыв

Украинские войска отбили 7 вражеских атак на Донбассе

Пентагон подтвердил, что именно Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске