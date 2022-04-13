На фоне полномасштабного военного вторжения Росии на территорию независимой Украины производитель самолетов Airbus призвал Запад отказаться от идеи блокирования импорта титана из РФ.
Об этом сообщает Reuters.
Airbus заявляет о том, что подобные санкции нанесут ущерб западному производству, однако при этом слабо навредят российской экономике.
Как заявил генеральный директор Гуллом Фори, расширение санкций, введенных после вторжения России в Украину в отношении титана, широко используемого в аэрокосмической отрасли, нецелесообразно.
В компании отметили, что сейчас Airbus ускоряет поиск альтернативных нероссийских поставок в долгосрочной перспективе. Пока потребности производителя покрываются за счет запасов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- После вторжения российской армии в Украину компания Boeing приостановила закупку титана в России.
Вас также могут заинтересовать новости:
В Черноморске Одесской области прозвучал взрыв
Украинские войска отбили 7 вражеских атак на Донбассе
Пентагон подтвердил, что именно Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске