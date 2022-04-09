Вокзал Краматорска приостановил работу, эвакуация продолжится из Славянска, Покровска, а также со станции Новозолотаревка.

В "Укрзализныце" заявили, что усилят меры по недопущению скоплений вокруг вокзалов и по разделению потоков пассажиров.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Ввиду растущего количества атак по гражданским объектам, в частности вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров", - сказано в сообщении.

В "Укрзализныце" также сообщили, что вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждения, эвакуация людей будет происходить из Славянска и Покровска на Донбассе, а также со станции Новозолотаревка на Луганщине.

Удар по вокзалу Краматорска:

8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. По последним данным, по меньшей мере 52 погибли и 109 получили ранения.

Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжалась эвакуация жителей Донетчины в безопасные области Украины.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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