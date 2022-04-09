В "Укрзализныце" заявили, что усилят меры по недопущению скоплений вокруг вокзалов и по разделению потоков пассажиров.
Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
"Ввиду растущего количества атак по гражданским объектам, в частности вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров", - сказано в сообщении.
В "Укрзализныце" также сообщили, что вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждения, эвакуация людей будет происходить из Славянска и Покровска на Донбассе, а также со станции Новозолотаревка на Луганщине.
Удар по вокзалу Краматорска:
8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. По последним данным, по меньшей мере 52 погибли и 109 получили ранения.
Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжалась эвакуация жителей Донетчины в безопасные области Украины.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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