Интерфейс управления машиной очень похож на видеоигру

Испытания такси без водителя проводят в Великобритании. Авто удаленно управляет оператор.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что подачей авто будет управлять не искусственный интеллект, а люди - удаленно. Интерфейс управления машиной очень похож на видеоигру.

Как только машина подъедет к месту, где ждет клиент, ему передадут управление. В связи с этим услуга не подойдет для тех, кто уже успел хорошо гульнуть.

Читайте такжеПод Николаевом фура утопила многострадальный понтонный мост (фото)А вот трезвым пассажирам-водителям поможет сэкономить время на поиск места для парковки - достаточно просто приехать на место назначения и выйти из машины. Дальше машину к другому заказчику поведет оператор.

Как ранее сообщал УНИАН, инновационное такси показали в аэропорту Сеула. Уникальный транспорт абсолютно экологичен, потому что оснащен электродвигателем.

Воздушное такси имеет вертикальный старт и посадку как вертолет. Проект разработало Министерство транспорта Южной Кореи. Полноценный запуск воздушного такси планируют через четыре года.

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