Пассажиры, которые не успеют на свой украинский поезд, смогут сесть на утренний рейс по тем же билетам.

В Польше из-за непогоды наблюдаются массовые задержки движения транспорта. В "Укрзализныце" рассказали, какая ситуация сейчас на границе и что делать украинцам в случае опоздания на свой украинский поезд.

"Продолжаем преодолевать снежные препятствия и подставляем плечо коллегам в Польше: из-за массовых задержек, вызванных непогодой в сразу нескольких польских воеводствах, наши поезда №36 Перемышль - Одесса и №54 Перемышль - Киев будут ждать дополнительный час в Перемышле", - рассказали в УЗ.

Также отмечается, что все пассажиры, которые даже с учетом дополнительного времени на пересадку не успеют на свой украинский поезд, смогут сесть на утренний рейс по тем же билетам.

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Также в "Укрзализныце" сообщили, что поезд №119/120 Хелм — Киев сейчас направляется в Киев с опозданием +1:37.

"Поскольку прибытие ожидается накануне комендантского часа, его уже готовы встречать наши вокзальные стюарды и предоставленные городом автобусы для развозки пассажиров в сопровождении патрульных авто", - отмечается в сообщении.

Всего сейчас из 84 поездов "Укрзализныци" только 3 сейчас движутся с задержкой более 1 часа, ситуация контролируемая.

"Укрзализныця" - новости

21 ноября УЗ презентовала новый график движения поездов на следующий, 2024 год. По новому графику назначается 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.

Также в "Укрзализныце" сообщили, что с 10 декабря 2023 года будет запущен новый прямой поезд сообщением Вена-Чоп-Вена. Как сообщает пресс-служба перевозчика, сообщение на Вену станет теперь удобным и для пассажиров рейса №367/368 Луцк – Ровно – Чоп – Ужгород.

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