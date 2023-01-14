Наибольшие задержки имеют три рейса из Харькова.

Из-за российской ракетной атаки три рейса "Укрзализныци" следуют с задержками более полутора часов, а еще пять рейсов задерживаются в пределах часа.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, наибольшие задержки рейсов имеют №45/46 Харьков - Ужгород (+2 ч 22 мин); №15 Харьков - Рахов (+1 час 35 мин); №93/94 Харьков - Хелм (+1 час 35 мин). Еще 40 поездов продолжают курсировать по графику.

Отмечается, что ситуация на вокзалах страны контролируемая. Все вокзалы со светом, в том числе и Харьковский, где самая сложная ситуация с энергоснабжением.

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В пресс-службе также напомнили, что на железнодорожных вокзалах Украины открыты Пункты несокрушимости, а на больших - работают Крепости несокрушимости, где можно погреться, зарядить гаджеты и выпить чай.

Киевская кольцевая электричка продолжает движение по графику.

Ракетный удар по Украине 14 января - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, с 14:00 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой российских оккупантов.

Около 16:00 в Офисе президента Украины сообщили, что в Днепре российские оккупанты попали в многоквартирный дом. В доме разрушена целая секция. ГСЧС и все городские службы работают на месте, разбирают завалы. Сейчас известно о пятерых погибших, а также 27 раненых (в том числе 6-х детей).

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о попадании ракеты по объекту критической инфраструктуры в Львовской области и предупредил о возможных перебоях в снабжении света и воды. Также на Харьковщине зафиксировано попадание по объектам критической инфраструктуры, заявил глава ОВА Олег Синегубов.

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