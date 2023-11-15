Женские купе имеют самую высокую среднюю загруженность в более 80%.

С сегодняшнего дня, 15 ноября, восемь поездов "Укрзализныци" выходят в рейсы с женскими купе.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, из-за ремонта пути на Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы состоится 16 ноября, а из Рахова 17 ноября.

Список рейсов с женскими купе:

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- №81/82 Киев-Ужгород;

- №41/42 Днепр-Трускавец;

- №75/76 Киев-Кривой Рог;

- №15/16 Харьков-Ясиня;

- №17/18 Харьков-Ужгород;

- №29/30 Киев-Ужгород;

- №3/4 Запорожье-Ужгород;

- №26/236 Одесса-Рахов.

В УЗ также отметили, что именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом "Укрзализныци" - 83%. Также самой высокой является и средняя загруженность женских купе-более 80% на сегодня.

Женские купе в "Укрзализныце"

В июне 2023 года "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе на 4 рейса дальнего сообщения: №81 Киев – Ужгород; №41 Днепр – Трускавец; №75 Киев – Кривой Рог; №15 Харьков – Ясиня.

В сентябре в УЗ сообщили, что с начала старта программы женскими купе воспользовались около 8 тысяч пассажирок. По словам представителей "Укрзализныци", эта услуга пользуется спросом.

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