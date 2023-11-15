С сегодняшнего дня, 15 ноября, восемь поездов "Укрзализныци" выходят в рейсы с женскими купе.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, из-за ремонта пути на Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы состоится 16 ноября, а из Рахова 17 ноября.
Список рейсов с женскими купе:
- №81/82 Киев-Ужгород;
- №41/42 Днепр-Трускавец;
- №75/76 Киев-Кривой Рог;
- №15/16 Харьков-Ясиня;
- №17/18 Харьков-Ужгород;
- №29/30 Киев-Ужгород;
- №3/4 Запорожье-Ужгород;
- №26/236 Одесса-Рахов.
В УЗ также отметили, что именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом "Укрзализныци" - 83%. Также самой высокой является и средняя загруженность женских купе-более 80% на сегодня.
Женские купе в "Укрзализныце"
В июне 2023 года "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе на 4 рейса дальнего сообщения: №81 Киев – Ужгород; №41 Днепр – Трускавец; №75 Киев – Кривой Рог; №15 Харьков – Ясиня.
В сентябре в УЗ сообщили, что с начала старта программы женскими купе воспользовались около 8 тысяч пассажирок. По словам представителей "Укрзализныци", эта услуга пользуется спросом.