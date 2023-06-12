Продажа будет проходить исключительно в мобильном приложении "Укрзализныци".

АО "Укрзализныця" в пилотном режиме открыло продажу билетов в женских купе на 4 рейса дальнего сообщения, которые есть среди лидеров по количеству зарегистрированных жалоб.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", продажа будет проходить исключительно в мобильном приложении.

Во время пилотного периода женские купе появятся на 4 рейсах дальнего следования: №81 Киев – Ужгород; №41 Днепр – Трускавец; №75 Киев – Кривой Рог; №15 Харьков – Ясиня. Женские купе в этих поездах уже в продаже на поездки от 30 июня.

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Отмечается, что поезда с доступными для приобретения женскими купе будут соответственно маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

В УЗ подчеркнули, что стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя.

"Как и обещали, вводим в экспериментальном режиме женские купе. Далее будем смотреть на спрос и примем решение по масштабированию этого проекта на большее количество ночных рейсов. Также работаем над усилением безопасности в поездах, скоро анонсируем еще несколько решений", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Купе для женщин - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 15 мая на сайте Кабмина была зарегистрирована петиция о введении в поездах АО"Укрзализныця" отдельных вагонов для женщин и мужчин. Автор этой петиции Ольга Ожогина объяснила свою инициативу тем, что выделение по крайней мере одного отдельного вагона для женщин и одного вагона для мужчин сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров.

23 мая стало известно, что в "Укрзализныце" рассматривают возможность введения женских купе на маршрутах дальнего сообщения. Женские купе будут введены в экспериментальном режиме на нескольких выбранных маршрутах дальнего следования. На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе возможно реализовать только через собственное мобильное приложение перевозчика.

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