Четыре рейса с женскими купе уже сделали полный круг по маршруту.

АО "Укрзализныця" запустило в пилотном режиме поезда дальнего следования с женскими купе на четырех направлениях и подвело первые итоги, поскольку эти рейсы уже сделали полный круг по маршруту.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. "Инициативу приняли очень положительно во всех городах старта, а это Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиня, Трускавец и несколько десятков городов на маршруте. "Вторжений" и провокаций, которые нам кое-где активно обещали, не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В УЗ также отметили, что несколько билетов в женские купе таки были ошибочно проданы мужчинам, но причину уже нашли и устранили, а парней и девушек по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе.

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Кроме того, в компании перевозчика напомнили, что цена вагонов с женскими купе не дороже и "качественно эти купе тоже не имеют отличий".

"Мы умышленно не выбирали для "пилота" лучшие (или худшие) вагоны, чтобы не создавать ощущения искусственных привилегий", - добавили в УЗ.

Женские купе в вагонах

15 мая на веб-сайте Кабинета министров появилась петиция, требующая введение отдельных вагонов для мужчин и женщин в поездах "Укрзализныци".

12 июня "Укрзализныця" сообщила о начале введения пилотного проекта. Была открыта продажа билетов в женские купе на 4 рейса дальнего следования, которые являются среди лидеров по количеству зарегистрированных жалоб.

Также сообщалось, что компания "Укрзализныця" не предусмотрела в отдельном специальном вагоне для женщин возможность приобрести услугу кондиционирования.

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