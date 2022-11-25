Это делается с целью сэкономить электроэнергию для работы котельных и насосных станций в городе.

В Кривом Роге Днепропетровской области останавливают весь электротранспорт, чтобы обеспечить обогрев домов.

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в Telegram.

"Только что пришла вводная от "Укрэнерго" отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные. В ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт в городе", - написал он.

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Вилкул отметил, что маршрутки продолжат работать, количество автобусов на центральных маршрутах будет также увеличено, но незначительно.

Он призвал жителей города не ездить по личным делам, а руководителей предприятий начать отпускать людей пораньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую перевозку.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ривненской, Пивденноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены.

В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без тепло- и водоснабжения.

В частности, 23 ноября в Кривом Роге был введен в действие план работы при полном отсутствии электроэнергии.

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