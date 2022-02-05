В результате ДТП никто не пострадал. На служебном автомобиле повреждено лакокрасочное покрытие.

Сегодня в Киеве на Воздухофлотском путепроводе женщина-водитель Lexus совершила столкновение с полицейским служебным автомобилем "фантомом".

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

"Сегодня, около 9 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Водитель Lexus не придержалась безопасного бокового интервала и совершила столкновение со служебным автомобилем", - написал он.

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По его словам, в результате ДТП никто не пострадал. На служебном автомобиле "фантоме" повреждено лакокрасочное покрытие. Тем не менее, на нем можно продолжать полноценно нести службу.

В отношении водителя Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 КУоАП ("нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств").

При этом Белошицкий отметил, что "фантомы" - это не какие-то неуязвимые космические капсулы. Это обычные автомобили со специальным оборудованием и с ними могут случаться ДТП на дороге.

"И вероятность у них на это намного больше, чем у обычной машины , на которой ездят на работу/с работы. Они постоянно на дороге и на патрулировании", - пояснил он.

Он также сообщил статистику работы "фантомов" - по состоянию на 5 февраля вынесено 12 807 постановлений по правонарушениям, зафиксированным ими.

Справка УНИАН. "Фантомы" - это полицейские машины без полицейской маркировки, которые скрыто следят в движении за скоростным режимом и штрафуют водителей-нарушителей. В Министерстве внутренних дел планируют, что к 2024 году дороги будут патрулировать 550 "фантомов".