Речь идет о тоннелях между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко".

Еще 2 станции столичного метро готовятся к ремонту и закрытию. Речь идет о ремонтных работах тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко".

Как сообщает "Телеграф" со ссылкой заместителя начальника столичной подземки Дмитрия Пинчука, метрополитеновцы готовятся к ремонту на еще одном участке синей ветки.

"Из-за физической изношенности и необходимости улучшить эксплуатационные характеристики требует проведения планового капремонта участок тоннелей по I-й главной колее "Почайна" и "Тараса Шевченко". Предприятие проводит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный периодический надзор. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены", - отметил Пинчук.

Видео дня

Новости столичной подземки

Как сообщал УНИАН, 8 декабря экстренно перекрыли движение на шести станциях метро синей ветки. Оказалось, что в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. По предварительным расчетам, восстановительные работы там продлятся около 6 месяцев.

С 9 декабря движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" полностью остановлено до завершения работ, поскольку есть подтопление тоннеля. Запущены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская".

Также было запущено "челночное" движение через неповрежденный тоннель между станциями метро "Демеевская" и "Теремки".

Вас также могут заинтересовать новости: