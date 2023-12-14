Решается вопрос с единовременной оплатой за проезд от Теремков до центра города.

Решается вопрос об единоразовой оплате проезда на маршруте от "Теремков" до центра города после закрытия на ремонт части станций "синей" ветки метро. Об этом сказал директор департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор в эфире телемарафона.

Он рассказал, что запуск "челночного" движения между станциями "Демеевская" и "Теремки" облегчил перемещение людей, поскольку между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" нет сообщения из-за подтопленного тонеля. "За вчерашний день было перемещено более 4 тысяч человек, которые воспользовались этим "челночным" движением", - отметил он.

Отвечая на вопрос по поводу тройной оплаты за проезд тем людям, которые добираются от станции метро "Теремки" до центра Киева, Кандибор отметил, что этот вопрос решается. "Сейчас еще оно так работает (речь идет об оплате трижды - УНИАН), но уже сегодня вынесен на сессию проект решения по оплате за проезд на данном маршруте лишь раз. То есть производится оплата с помощью транспортной карты киевлянина и снимается плата только за первую поездку", - пояснил директор транспорта КГГА.

Видео дня

Он привел пример. что если пассажир воспользовался метрополитеном и дальше пересаживается на станции "Лыбидской" на наземный транспорт по маршруту до ВДНХ или "Теремков", то проезд нужно снова оплачивать, но в конце дня деньги возвращаются.

"Также и в обратном направлении – если вы заплатили в наземном транспорте и пересаживаетесь в Метрополитен, то снимается плата, которая в конце дня будет возвращаться. То есть человек не должен платить два или три раза, а только один раз на маршруте этой ветки метрополитена", - пояснил Кандибор.

Когда будет возобновлена полноценная работа станций

Директор транспорта КГГА отметил, что на сегодня остается срок в полгода по возобновлению работы станций метрополитена на синей ветке.

"Со вчерашнего дня снаружи туннеля работают буровые машины - они делают геологию. И только когда будем иметь квалифицированные заключения специалистов, будем понимать сроки - можем сократить или нет. Предварительно это полгода и мы от них не отходим и не собираемся их увеличивать", - подчеркнул он.

Закрытие участка метро в Киеве

Как сообщал УНИАН, с 9 декабря движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" полностью остановлено до завершения работ, поскольку есть подтопление тоннеля. Запущены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро " Теремки "до станции метро"Лыбедская".

Также было запущено "челночное" движение через неповрежденный тоннель между станциями метро "Демеевская"и " Теремки".

Директор департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор отмечал, что проблема существует на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", поскольку в начале ноября здесь были обнаружены трещины и проседание грунта, а позже через трещины стала просачиваться вода. Поскольку это могло привести к обвалу, то было принято решение закрыть несколько станций синей линии метро.

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