В коммунальном предприятии заявляют, что появление новых деформаций и трещин там не наблюдается.

В "Киевском метрополитене" уверяют, что состояние тоннеля между "Демеевской", возле которой просел грунт, и "Лыбидской" контролируемый.

Как отмечается в сообщении на сайте метрополитена, проседание грунта вблизи станции метро "Демеевская" произошло еще до закрытия шести станций "синей" ветки. Сразу за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль.

"В целом с начала наблюдения за ситуацией критических изменений специалисты не зафиксировали", - говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии отметили, что на днях рядом с местом проседания почвы энергоснабжающая компания также прокладывала кабельные сети с применением строительной техники.

В метрополитене напомнили, что сразу после остановки движения поездов по "синей" ветке подземки для уменьшения нагрузки на сооружения метрополитена и локализации места проседания было временно ограничено движение одной полосой автомобильного съезда.

"Обращаем внимание, что сейчас состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" стабилизировано и полностью контролируемо. Профильные специалисты проводят работы по обустройству усиливающих конструкций и локализации брешей. Появление новых деформаций и трещин не наблюдается", - заверили в КП.

Остановка движения метро между "Лыбидской" и "Демеевской"

С 9 декабря движение поездов на отрезке между "Лыбидской" и "Демеевской" было полностью остановлено до завершения работ, поскольку есть подтопление тоннеля. Были запущены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская".

Также было запущено "челночное" движение через неповрежденный тоннель между станциями метро "Демеевская" и "Теремки".

Директор департамента транспорта Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор отмечал, что проблема существует на участке 14 м между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", поскольку в начале ноября здесь были обнаружены трещины и проседание грунта, а позже через трещины стала просачиваться вода.

Поскольку это могло привести к обрушению, то было принято решение закрыть несколько станций "синей" линии метро.

Сегодня, 17 декабря, в соцсетях появились фотографии, как неподалеку от бывшего Демеевского рынка под землю сползают торговые павильоны.

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