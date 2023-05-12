Ориентировочная дата открытия вестибюлей - 14 мая.

В Киеве решили возобновить работу закрытых из-за войны вестибюлей на 10 станциях метро. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская ввйскова администрация.

"Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко принял решение открыть ориентировочно с 14.05.2023 временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена: "Черниговская", "Левобережная", "Нивки", "Святошин", "Героев Днепра", "Оболонь", "Контрактовая площадь", "Васильковская", "Харьковская" , "Позняки", - информирует КМВА.

Отмечается, что решение согласовано с Национальной полицией.

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Обращается внимание, что подземные станции метрополитена продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей.

Работа киевского метро в условиях полномасштабной войны - главное

С началом широкомасштабного вторжения России в Украину в Киеве, в связи с наступлением захватчиков с юга и оккупацией части Киевской области, была значительно ограничена работа метрополитена, как и всего городского пассажирского транспорта.

Во второй половине апреля прошлого года работу линий метрополитена начали восстанавливать, но ряд станций и пересадочные узлы оставались закрытыми для пассажиров.

Постепенно закрытые станции возобновляли работу (чаще с доступом пассажиров только через один вестибюль станции). Дольше всего закрытыми были станции Киевского метрополитена "Гидропарк" и "Днепр".

С 1 апреля 2023 года восстановлена работа станции "Гидропарк".

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