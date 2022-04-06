УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в украинской столице 6 апреля.

В последние дни в Киеве и области ситуация стабилизировалась. Правда, тревожные сирены все еще беспокоят жителей столицы и пригорода.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в Киеве и регионе сегодня.

06.05: Ночь в Киеве прошла спокойно, сообщений о взрывах не поступало.

04.46: Под утро в Киеве зазвучали сирены - была объявлена воздушная тревога. Она продлилась около 15 минут.

03.41: Появилось видео, на котором видно, как оккупанты расстреливают велосипедиста под Киевом.

Кадры из Бучи демонстрируют: как только велосипедист выезжает за поворот, одна бронемашина производит несколько выстрелов по проезжей части, вторая - два выстрела в сторону велосипедиста.

01.00: Посольство Турции в Украине подтвердило, что вернулось в Киев.

Напомним, 5 апреля на въезде в Киев образовались пробки. Люди возвращаются в столицу, они устали от войны и хотят домой.

Мэр Киева Виталий Кличко призывал по возможности пока не возвращаться в Киев.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что от оккупантов освобождена вся Киевская область.

Полномасштабная война РФ против Украины 2022

24 февраля 2022 года Россия вторглась с войной на всю территорию Украины и уже второй месяц устраивает расправы над гражданским населением и уничтожает целые города.

После этого большинство стран мира, включая ЕС, Великобританию, США, Японию, Австралию и другие, ввели жесткие санкции против ЕС. В томе числе они предусматривают закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Также многие авиакомпании мира прекратили полеты в Россию.