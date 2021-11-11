Благодаря быстрому постпандемическому восстановлению пассажиропотока в харьковском аэропорту, входящем в группу DCH известного украинского бизнесмена из топ-10 Forbes Ukraine Александра Ярославского, 8 ноября здесь встретили миллионного пассажира в 2021 году.

"Миллионным пассажиром в 2021 году стал гражданин Румынии Петер Фаркас, прилетевший рейсом Дортмунд-Харьков авиакомпании Wizz Air. Перед приземлением самолета командир экипажа объявил об этом событии, а борт с миллионным пассажиром аэропорт встретил эффектной водной аркой. У трапа Петера торжественно поздравили представители аэропорта и вручили подарки. Он получил сертификаты на билеты от Wizz Air, на VIP-обслуживание в Харьковском аэропорту и на посещение ресторана "Полет" в VIP-терминале", — рассказали о событии в пресс-службе компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" "New Systems AM" из группы DCH.

Свой первый исторический рекорд по численности обслуженных путешественников харьковский аэропорт установил в 2019 году, в 2020 численность путешественников стала ниже из-за пандемии и глобальных ограничений на перелеты. А уже по итогам января-октября текущего года услугами аэропорта "Харьков" воспользовались без малого миллион пассажиров — свыше 976 тысяч, рассказали в пресс-службе аэропорта об итогах 10 месяцев деятельности.

"В этом году мы смогли вернуться к допандемическим показателям пассажиропотока. Мы признательны нашим партнерам — авиакомпаниям, которые продолжают доверять нам и летают из харьковского аэропорта, несмотря на сложные для тревел-индустрии времена. И, конечно, мы благодарны пассажирам, которые выбирают наш аэропорт для своих путешествий", — прокомментировал Владимир Васильченко, генеральный директор "New Systems AM" группы DCH Ярославского, которая управляет Международным аэропортом "Харьков".

"В октябре 2021 года пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" составил 123 062 человека. Если сравнить с аналогичным периодом 2020 года, когда этот показатель составлял 74 339 человек, он вырос на 66%. Международными рейсами воспользовались 114 698 пассажиров, внутренними — 8 364. За месяц было совершено 539 вылетов из аэропорта — это на 34% больше прошлогоднего показателя, когда их было 403", — рассказали в пресс-службе аэропорта Харькова об октябрьских показателях, отметив, что самыми популярными направлениями остаются любимые украинцами туристические локации — Анталия, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Ларнака, а также Киев.

Прирост пассажиропотока с начала года составил также 66% в сравнении с 10-ю месяцами прошлого года. При этом на 48% возросла общая численность вылетов из Харькова.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащей ему взлетно-посадочной полосы.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2019 года установить свой первый исторический рекорд: за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников. По количеству пассажиров Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году Международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр – здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта "Днепр".

Автор: Иван Бойко