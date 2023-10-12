Воспользоваться услугой можно будет за несколько кликов и без центра МВД.

В мобильном приложении государственных услуг "Дия" запустили бета-тестирование сервиса покупки и продажи автомобиля.

"У нас много впереди революционных услуг. Сейчас у нас в бета-тесте возможность купить, продать автомобиль через "Дию". Без центра МВД, без "бегунков", которые за тысячи гривен предлагают купить место в очереди. Возможность в несколько кликов продать, купить автомобиль в "Дии", - сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на международном экономическом форуме в Киеве.

Украинский рынок авто - последние новости

В начале октября 2023 года сообщалось, что в Украине увеличивается спрос на рынке новых легковушек. Всего с января по сентябрь 2023 года украинцы приобрели 43,9 тыс. новых легковых авто, что аж на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс новых легковых автомобилей. Таким образом относительно сентября 2022 года спрос на новые легковушки вырос на 67%.

Видео дня

Также в течение сентября в Украине продолжил увеличиваться спрос на электромобили. Так, украинский автопарк пополнили 4298 электромобили. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые автомобили - 4215 авто, среди которых 769 новых и 3446 подержанных авто.

Вас также могут заинтересовать новости: