Украинцы уже приобрели через "Дию" почти 2 млн облигаций.

В приложении "Дия" доступны новые военные облигации "Евпатория", которые выпустило Министерство финансов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на аукционах облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) 5 сентября Минфин выпустил новые военные облигации на сумму 3,5 млрд грн. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям установлена на уровне 18,31%, а погашение по ним состоится 18 июня 2025 года.

Такие военные ОВГЗ с сегодняшнего дня каждый гражданин может приобрести в приложении "Дия" под названием "Евпатория". Отмечается, что также в "Дие" есть возможность реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации "Евпатория".

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"На сегодня почти 2 млн облигаций приобретено именно через "Дию". Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также АР Крым, а отныне – Евпатории", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2023 году благодаря военным облигациям Минфин привлек в государственный бюджет сумму более 165 млрд грн.

Военные облигации в Украине

После начала полномасштабной войны России против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в держбюджет.

С октября 2022 года военные облигации доступны для покупки через "Дию". Стоимость одной такой облигации составляет от 900 грн. Облигации в "Дие" имеют названия временно оккупированных украинских городов – Бердянск, Мариуполь, Донецк, Севастополь, Ялта.

По состоянию на 30 мая 2023 года украинцы приобрели миллион военных облигаций в "Дие" более чем на 1 млрд. грн.

С 9 июня в "Дие" стали доступны облигации "Симферополь", имеющие ставку 19,5% и дату выплаты 15 января 2025 года.

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