Рынок вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего с января по сентябрь 2023 года украинцы приобрели 43,9 тыс. новых легковых авто, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, за прошлый месяц украинцы приобрели 5,7 тыс новых легковых автомобилей. Таким образом относительно сентября 2022 года спрос на новые легковушки вырос на 67%.

Однако в то же время по сравнению с августом текущего года рынок определенным образом остыл (-2%).

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Отмечается, что первенство на рынке продолжает удерживать японская марка - Toyota. За месяц в Украине было зарегистрировано 960 новых таких авто. В годовом измерении сентябрьский спрос на новые авто от Toyota увеличился на 43%.

Второе место занимает Volkswagen – 653 авто, что втрое больше, чем в прошлом году.

На третьем месте BMW – 492 авто (+97% к сентябрю 2022 года).

Замыкают ТОП – 5: Skoda – 464 авто (+49% ) и Renault - 447 авто (+185%).

Титул бестселлера сентября достался автомобилю Renault Duster - 407 авто.

Украинский рынок авто

Согласно данным "Укравтопрома", в августе украинский авторынок пополнили 5,8 тыс. новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом наибольшим спросом пользовались также автомобили марки Toyota.

5 сентября был опубликован ТОП-10 самых популярных марок среди украинцев. В течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за рубежа. Тогда средний возраст подержанных машин составлял десять лет.

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