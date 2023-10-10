Относительно прошлогоднего сентября спрос на электрокары увеличился почти в три раза.

В течение сентября украинский автопарк пополнили 4298 электромобили. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые автомобили - 4215 единиц. Среди них 769 новых и 3446 подержанных авто.

Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, относительно прошлогоднего сентября спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза. По сравнению с августом 2023 года, рынок увеличился на 12%.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в Украине в сентябре 2023 года:

Видео дня

1. Volkswagen ID.4 - 350 ед.;

2. Volkswagen ID.6 - 66 ед.;

3. Toyota BZ4X - 51 ед.;

4. Honda E - 49 ед.;

5. BYD Yuan Plus - 19 ед.

ТОП-5 сентября подержанных электромобилей:

1. Nissan Leaf - 590 ед.;

2. Volkswagen e-Golf - 433 ед.;

3. Tesla Model 3 - 405 ед.;

4. Tesla Model Y - 247 ед.;

5. Renault Zoe - 194 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 24,2 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавили в "Укравтопроме".

К тому же, в этих регистрациях увеличилась доля новых машин - с 15% до 20%.

Украинский рынок авто-последние новости

3 октября 2023 года стало известно, что в Украине увеличивается спрос на рынке новых легковушек. Так, всего с января по сентябрь 2023 года украинцы приобрели 43,9 тыс. новых легковых авто. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс новых легковых автомобилей. Относительно сентября 2022 года спрос на новые легковушки вырос на 67%.

В прошлом месяце, как и в августе, украинцы изменили свои предпочтения относительно подержанных авто. Украинский автопарк пополнили более 21 тыс. б/у ввезенных из-за рубежа легковушек. Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера составлял около 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: