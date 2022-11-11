Люди вышли на улицы города, ожидая украинских воинов.

Украинское наступление на Херсонщине набирает обороты. В сети активно распространяют кадры украинских воинов на окраинах Херсона.

Жители города с украинскими флагами собрались в центре, встречая украинских военных. Кадры с места событий опубликовал местный журналист Константин Рыженко.

На фото видно, что возле здания Херсонской ОГА собралось немало людей. Некоторые принесли с собой украинскую символику. Пришли даже дети. Журналист пошутил, что это "фейк", ведь нет "накрытого стола" для ВСУ.

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Потом он сообщил, чтобы над зданием ХОГА установили флаг Украины. ВСУ якобы зашли в один из районов города.

Освобождение Херсона: что надо знать

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин 9 ноября заявили об отводе своего личного состава с правого берега Днепра на левый в Херсонской области.

В ВСУ сообщили, что оккупанты открыли "ленд-лиз", ведь убегая они забывают собственную технику.

Была официальная информация, что на юге Украины по состоянию на вечер 10 ноября освобожден 41 населенный пункт.

Некоторые эксперты ожидают ловушку для ВСУ от русской армии в самом городе Херсон.

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