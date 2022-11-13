В "Укрзализныце" пообещали быстро восстановить поврежденную колею и разбитые вагоны.

Акционерное общество "Укрзализныця" анонсирует, что скоро состоится запуск поезда в освобожденный Херсон.

Как сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram, он прибыл в Херсон, чтобы оценить повреждения, скоординуватись с Вооруженными силами Украины и властью, а также организовать команду для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения до Херсона.

"Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденную колею и разбитые вагоны отремонтируем быстро", – заявил Камышин.

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"Вокзал на месте. Люди ждут. Значит скоро будет поезд в Херсон", – добавил председатель правления "Укрзализныци".

Деоккупация Херсона

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что по состоянию на 10 ноября ВСУ освободили территорию Херсонской области площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что после освобождения Херсона от оккупантов украинские военные смогут наносить удары из HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму.

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