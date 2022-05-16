Поезд будет курсировать ежедневно, начиная с 20 мая.

"Укрзализныця" назначила региональный экспресс №771/772 Киев-Хмельницкий.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци".

"С 20 мая ежедневно будет курсировать поезд №771/772 сообщением Киев - Хмельницкий. Отправление из Киева - в 23:46, прибытие в Хмельницкий - в 5:26. Обратно из Хмельницкого отправление в 13:44, прибытие в Киев - в 19:36", - говорится в сообщении.

Кроме того, железная дорога продлевает курсирование дополнительного поезда №245/246 Киев - Ужгород. Поезд курсирует из Киева по нечетным числам, из Ужгорода - по четным. Отправка с Киева в 23:01, прибытие в Ужгород в 14:10. Из Ужгорода отправление в 20:13, прибытие в Киев в 10:11.

Билеты доступны на сайте железной дороги и в кассах вокзалов.

Как сообщал УНИАН, 16 мая "Укрзализныця" возобновила продажу железнодорожных билетов в "Приват24".

7 мая "Укрзализныця" из соображений безопасности временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

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