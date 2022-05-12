По состоянию на сегодня, уже возобновлена работа билетных касс на 16 вокзалах и станциях по всей стране.

"Укрзализныця" возобновила работу около половины всех билетных касс, прекращавших ее из-за полномасштабной войны России в Украине.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

"На фоне увеличения пассажиропотока и сохранения интереса российских оккупантов к нашим онлайн-сервисам, "Укрзализныця" продолжает восстановление сети касс по всей стране, работа которых была приостановлена из-за активных боевых действий в регионах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодня "Укрзализныця" возобновила работу 45% билетных касс из тех, которые прекращали функционирование из-за вооруженной агрессии России против Украины.

Кроме того, по состоянию на сегодня, уже возобновлена работа билетных касс на 16 вокзалах и станциях по всей стране. Компания планирует продолжить этот процесс в городах, которые будут освобождены из-под российской оккупации.

Как сообщал УНИАН, 6 мая по "Укрзализныце" нанесли массированные кибератаки, из-за чего компания временно приостановил онлайн-продажу билетов через партнерские сервисы: ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

В то же время билеты можно приобрести на официальном сайте "Укрзализныци", который, правда, периодически подвергается хакерским атакам, и через ее чат-боты.