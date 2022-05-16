Также купить билеты можно в терминалах самообслуживания и в отделениях банка.

Компания "Укрзализныця" возобновила продажу железнодорожных билетов в "Приват24", приостановленную в начале мая 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

"Отныне удобно покупать билеты на поезд снова можно онлайн в "Приват24", на сайте bilet.pb.ua, а также в любом из более 9800 терминалов самообслуживания и в отделениях банка", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 мая "Укрзализныця" из соображений безопасности временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

В то же время "Укрзализныця" уже возобновила работу около половины всех билетных касс, прекращавших ее из-за полномасштабной войны России на Украине.

При этом "Укрзализныця" уже отменила почти все эвакуационные поезда, кроме одного направления – с Донбасса.

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