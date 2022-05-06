Электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт "Укрзализныци".

"Укрзализныця" из соображений безопасности временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Из соображений безопасности временно ограничена продажа железнодорожных билетов через партнерские сервисы: ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие. Электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua", – говорится в заметке.

Отмечается, что билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах "Укрзализныци".

"Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-систему "Укрзализныци" и гарантировать бесперебойность их работы", – говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" напомнили, что если при покупке билета онлайн-система зависнет, то деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 мая российские войска целенаправленно обстреляли ряд железнодорожных станций.

Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что оккупанты пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут одержать победу на поле боя. Впрочем, им это не удается благодаря храбрости украинских воинов, железнодорожников, дорожников и всех украинцев.

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