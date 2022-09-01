Увеличение кредита ЕБРР на поддержку ликвидности "Укрзализныци" позволит поддержать стабильность ее работы в условиях войны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне подписали соглашение, которое позволит направить часть кредита ЕБРР в объеме 98,5 млн евро на обеспечение ликвидности для финансирования критически важных потребностей "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что данное соглашение предусматривает внесение изменений в Гарантийное соглашение в рамках Проекта электрификации украинской железной дороги между Украиной и ЕБРР.

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"На фоне открытой военной агрессии РФ против Украины "Укрзализныця" продолжает выполнять важные гуманитарные функции по эвакуации гражданского населения из регионов, которые находятся под обстрелами. Вместе с тем, повреждение и разрушение железнодорожной инфраструктуры, потеря подвижного состава "Укрзализныци" негативно влияют на обеспечение бесперебойной работы компании. Поэтому увеличение кредита ЕБРР на поддержку ликвидности "Укрзализныци" позволит поддержать стабильность ее работы в условиях войны", – отметил Марченко.

"Укрзализныця" во время войны:

10 июня уже были подписаны изменения к соглашениям в рамках Проекта электрификации украинской железной дороги, согласно которым 50 млн евро было направлено на поддержку ликвидности АО "Укрзализныця" (общий объем кредита ЕБРР на ликвидность "Укрзализныци" – 148,5 млн евро).

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