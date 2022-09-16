"Укрзализниця" запускает в Харьковской области поезда в Дергачи и Чугуев

"Укрзализныця" с 19 сентября начинает курсирование поездов сообщением Харьков — Дергачи и Харьков — Чугуев.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В Дергачи будут курсировать такие поезда:

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№6002/6001 будет отправляться из Харькова в 06:45, прибытие в Дергачи в 07:22. Обратно со станции Дергачи будет отправляться в 07:42 и прибывать в Харьков в 08:20.

№6004/6003 будет отправляться со станции Харьков-Пассажирский в 08:40, прибывать в Дергачи в 09:18. Обратно будет отправляться со станции Дергачи в 09:38 и прибывать в Харьков в 10:16.

Также "Укрзализныця" возобновляет вечерние рейсы в этом направлении:

№6008/6007 отправится со станции Харьков-Пассажирский в 17:15 и прибудет в Дергачи в 17:52. Обратно со станции Дергачи – 18:07 и прибудет в Харьков в 18:45.

№6010/6009 отправится со станции Харьков-Пассажирский в 19:05 и прибудет в Дергачи в 19:42. Обратно со станции Дергачи – 20:02 и прибудет в Харьков в 20:40.

Отмечается, что на маршруте будет использоваться рельсовый автобус на 90 мест. Поезд будет останавливаться на станциях Южный пост, Северный пост, Подгородная, Лозовенька, Моторная.

В Чугуев будут курсировать такие поезда:

№6809/6808 будет отправляться из Харькова в 07:06 и прибывать в Чугуев в 08:41. Из Чугуева будет отправляться в 09:06 и прибывать в Харьков в 10:41.

№6815/6816 будет отправляться из Харькова в 12:31 и прибывать в Чугуевав 14:10. Обратно из Чугуева будет отправляться в 14:29 и прибывать в Харьков в 15:55.

№6817/6818 будет отправляться из Харькова в 17:35 и прибывать в Чугуев в 19:14. Обратно из Чугуева будет отправляться в 19:34 и прибывать в Харьков в 21:00.

Ситуация на Харьковщине:

"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение на деоккупованой части Харьковской области: с 15 сентября между Харьковом и Балаклеей начал курсировать поезд.

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