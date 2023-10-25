Пассажиры нового поезда проводят в пути от начальной до конечной станции почти 14 часов.

За 10 дней после запуска курсирования нового пересадочного железнодорожного рейса Коломыя - Львов - Варшава им воспользовались более 2800 пассажиров до Польши и обратно.

"На участке Рава-Русская - Варшава поезд с первых дней держит высокую планку популярности и заполняется на 86%. Билеты на следующую неделю еще есть в наличии: приобрести их можно через мобильное приложение, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов", - сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что пассажиры проводят в пути от начальной до конечной станции почти 14 часов: от Львова до Равы-Русской — всего 1,5 часа современным дизель-поездом украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink, а в Раве-Русской пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейской колеи (1435 мм) и обратно.

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Поездка от Равы-Русской до Варшавы занимает 8 часов. Оба поезда имеют места 1-го и 2-го класса.

Как сообщает корреспондент УНИАН, по состоянию на среду 25 октября можно приобрести билеты сообщением Коломыя — Варшава с пересадкой на такие даты: 30 октября, 31 октября, 1 ноября и 2 ноября.

Новый рейс из Львова в Польшу

15 октября украинская железная дорога впервые за 18 лет запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Новый поезд проходит через пункт пропуска Рава-Русская, где пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейской колеи (1435 мм) и обратно. За рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров. Время в пути составляет около 9 часов, стоимость – от 1188 гривен.

Поезд № 867 Коломыя - Рава-Русская отправляется из Коломыи в 4:20, прибывает во Львов в 8:30, в Раву-Русскую — в 9:58. Поезд №767 Рава-Русская — Варшава отправляется из Равы-Русской в 11:00 и прибывает в Варшаву в 17:29. В обратном направлении, из Варшавы, поезд №768 отправляется в 21:45, прибывает в Раву-Русскую в 5:15, из Равы-Русской поезд №867 отправляется в 6:15 и прибывает во Львов в 7:45.

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